Автомобильные пробки в Перми достигли 8 баллов

Константин Долгановский

В Перми вечером 28 октября зафиксирован повышенный уровень транспортной загруженности на улично-дорожной сети. Пробки по шкале «Яндекса» около 18 час. оценивались в 8 баллов. Наибольший уровень затруднений наблюдался на ключевых транспортных артериях города, таких как Коммунальный мост, ул. Героев Хасана и ряде других.

Анализ задержек в движении общественного транспорта показал, что среднее время отклонения от расписания составило более 15 минут.

В настоящее время из-за дорожно-транспортного происшествия с участием постороннего транспортного средства на ул. Белинского автобусы маршрутов № 1, 5, 8, 13 и 75 вынуждены объезжать участок по улицам Чернышевского и 1-й Красноармейской.

На текущий час пробки на других улицах краевого центра несколько уменьшились и сейчас оцениваются в 5 баллов.

