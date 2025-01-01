Свыше 14 терабайт данных было скачано и отправлено через Wi-Fi на вокзале Пермь II Общее количество подключений с начала года превысило 24,8 тысячи Поделиться Твитнуть

С января по сентябрь 2025 года услугой бесплатного Wi-Fi на вокзалах Свердловской железной дороги воспользовались более 160 тыс. человек. Они скачали и отправили свыше 138 терабайт данных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в СвЖД.

В первую пятёрку по объему интернет-трафика вошли вокзалы Екатеринбурга (36,3 Тб), Тюмени (25 Тб), Перми II (14,6 Тб), Нижнего Тагила (14,2 Тб) и Тобольска (10,6 Тб).

Общее количество подключений за указанный период превысило 400 тыс. (в 2024 году — более 176 тыс.). Лидером по числу сессий стал вокзал Екатеринбурга (более 58 тыс. подключений). Следом идут Тюмень (почти 35 тыс. сессий) и Пермь II (24,8 тыс.).

Wi-Fi доступен не только для посетителей вокзалов, но и для пассажиров транзитных поездов. Они могут подключиться к сети во время стоянки на станции, не выходя из вагона. Скорость передачи данных достигает 100 мегабит в секунду, что позволяет пользователям не только просматривать социальные сети, но и загружать фильмы в высоком разрешении на свои устройства.

Проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по обеспечению вокзалов бесплатным Wi-Fi стартовал в 2015 году. На сегодняшний день услуга доступна на более 400 вокзалах и станциях. В границах Свердловской железной дороги Wi-Fi предоставляется на станциях Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Когалым, Кунгур, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Первоуральск, Пермь I, Пермь II, Пыть-Ях, Ревда, Серов, Тобольск, Тюмень, Чусовская и Шувакиш.





