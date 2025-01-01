Полицейские предотвратили крупный сбыт наркотиков в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю провели успешную операцию, предотвратив крупный сбыт наркотических веществ. В ходе операции был задержан 41-летний мужчина, который оказался оптовым курьером известного интернет-магазина. Он распространял наркотики через тайники-закладки.

Во время задержания оперативники зафиксировали, как фигурант получил крупную партию наркотиков из лесного массива Краснокамского городского округа. Мужчина успел забрать наркотики и направился домой, чтобы подготовить их для дальнейшего распространения. Однако его остановили полицейские прямо возле автомобиля.

При осмотре машины были обнаружены два свёртка с производным N-метилэфедрона общим весом более 2 кг. Позже сотрудники полиции выявили ещё четыре тайника с закладками, оборудованных мужчиной в районе Перми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 (ч. 3) и ст. 228.1 (ч. 5) УК РФ, которые предусматривают ответственность за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Полиция продолжает работу по установлению возможных связей подозреваемого с поставщиками и сообщниками. Автомобиль задержанного был арестован правоохранительными органами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.