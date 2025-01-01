В МЧС Прикамья напомнили о завершении периода использования маломерных судов Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

ГУ МЧС Пермского края напомнило, что указом губернатора в регионе установлен разрешённый период использования маломерных судов с 25 апреля по 20 ноября 2025 года.

МЧС настоятельно рекомендует судоводителям не выходить в акваторию водоёмов после окончания разрешенного периода эксплуатации маломерных судов.

В последние дни октября сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят патрулирование на водоёмах. Они проверяют соблюдение требований безопасности и предупреждают рыбаков и отдыхающих о завершении разрешенного периода.

Важно отметить, что запрет распространяется на все суда, включая маломощные моторные лодки и вёсельные лодки, поднадзорные ГИМС МЧС России.

Окончание разрешенного периода связано с началом ледообразования, понижением температуры воды и повышением ветровой нагрузки. Существует угроза обледенения корпуса судна. Выход в акваторию в таких условиях становится опасным для жизни.

Нарушение сроков использования маломерных судов грозит их владельцам привлечением к ответственности в соответствии с законодательством Пермского края.

После завершения разрешенного периода использование маломерных судов разрешено только патрульным группам силовых ведомств, включая ГИМС МЧС России и спасательные службы.

