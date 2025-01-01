Центробанк выпустил в обращение золотую монету номиналом 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Центробанк

В рамках реализации монетарной политики и стимулирования инвестиционного спроса на драгоценные металлы Центральный банк Российской Федерации анонсировал выпуск уникальной инвестиционной монеты «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. руб. Согласно официальным данным, представленным на официальном сайте регулятора, тираж данной монеты ограничен 100 экземплярами.

Следует отметить, что данная монета, как и любая другая эмиссия, выпущенная Центральным банком, обладает статусом законного средства наличного платежа на всей территории Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством, она подлежит обязательному приёму по номиналу в рамках всех видов платежей без каких-либо ограничений.





