Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу При этом отправка новобранцев в войска будет осуществляться дважды в год

Константин Долгановский

Госдума 28 октября приняла закон, который устанавливает призыв на военную службу в течение всего календарного года. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, отправка военнообязанных граждан, не состоящих в запасе, на службу будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Эти сроки совпадают с текущими периодами призыва.

Также в законе прописано, что срок явки по повестке не должен превышать 30 дней с момента её размещения в едином реестре. Военкоматы получат возможность выдавать выписки из этого реестра. Такие документы смогут получить граждане, которые впервые встают на воинский учёт, уже состоящие на учёте, а также те, кто обязан встать на учёт, но пока этого не сделал.

Законопроект был внесен на рассмотрение 22 июля текущего года. Его авторами стали Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, и Андрей Красов, первый зампред этого комитета. Инициатива направлена на систематизацию работы военкоматов.

