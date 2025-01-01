Утверждён дизайн световых панелей многофункциональной арены в Перми Подрядчик установил первые железобетонные конструкции трибун Поделиться Твитнуть

После изучения различных вариантов подсветки многофункциональной арены в районе ДКЖ в Перми власти Прикамья выбрали наиболее подходящую, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Он разместил видео с четырьмя утверждёнными светящимися сегментами фасада, а всего планируется установить около двух тысяч таких «лепестков».

Губернатор также рассказал, что в настоящее время на объекте заканчивают каркас первого этажа, возводят второй и колонны третьего. В цокольном и на первом этажах начали возводить кирпичные перегородки — здание постепенно приобретает очертания будущей арены.

Во вторник, 28 октября, подрядчик установил первые железобетонные конструкции трибун. На площадку ранее привезли 500-тонный кран, который будет использован для монтажа металлоконструкций кровли, под которые уже установили временные опоры.

Арена станет крупнейшей спортивной площадкой региона. Площадь составит почти 80 тыс. кв. м, высота — более 45 м, вместимость — 10,5 тыс. зрителей. Здесь будут проводиться соревнования всероссийского и международного уровня, а также масштабные культурные мероприятия. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермь-Арена», дочерней компанией Фонда развития Пермского края. Строительство планируется завершить к 2027 году.

