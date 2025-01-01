Пермская компания начала строить жильё во Фролах по проекту КРТ Завершение строительства I квартала запланировано на 2027 год Поделиться Твитнуть

Компания «СтройПанельКомплект» начала возводить жилой комплекс во Фролах в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Летом этого года документация на новый ЖК «Родные росы» была опубликована в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Разрешение на строительство выдано для I, II и III кварталов комплекса. Помимо жилых зданий, в состав ЖК «Родные росы» также войдёт детский сад на 280 мест. Разрешение на строительство этого социального объекта в компании ожидают получить уже в ноябре.

Договор комплексного развития территории во Фролах был подписан в октябре 2023 года. Сейчас ведётся строительство первого дома по адресу ул. Академическая, 9. Площадь I квартала ЖК составляет 0,8 га, на которой будет возведено 8-этажное здание на 308 квартир. Завершение строительства I квартала комплекса запланировано на третий квартал 2027 года, сообщили в компании.

Напомним, что «СтройПанельКомплект» стал победителем торгов на право комплексного развития территории во Фролах. Общая площадь территории, подлежащей освоению, составляет 11,97 га. Начальная цена лота была 14,2 млн руб., но застройщик предложил за участок 17,1 млн руб. По условиям договора КРТ, компания планирует в течение семи лет возвести средне- и многоэтажную жилую застройку общей площадью 116 тыс. кв. м.

