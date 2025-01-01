Жители Перми стали больше тратить на еду в ресторанах Количество транзакций в общепите Перми выросло на 3% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОРД», в сентябре-октябре этого года средний чек в заведениях общественного питания Перми составил 2155 руб., включая расходы на кофе с собой и ужины на двоих. Это на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество транзакций в общепите Перми выросло на 3%. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет телеграм-канал invinopapulos.

Основатель и руководитель ресторанов Usagi и Etc. Петр Павлов связывает рост среднего чека с увеличением цен и ожиданий относительно заработной платы. Рост числа транзакций может быть также связан с изменением потребительских привычек: люди стали чаще посещать заведения общественного питания.

Осень 2025 года отличается от прошлого года: обычно сентябрь был благоприятным месяцем, а в октябре наблюдался спад. В этом году ситуация обратная: после летнего сезона в сентябре наблюдался спад, а в октябре наметился рост.

В Москве средний чек составил 4350 руб. Лидером по этому показателю стал Санкт-Петербург, где средний чек достиг 5820 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.