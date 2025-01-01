Пермяков предупредили о временных ограничениях движения по шоссе Космонавтов Ограничения будут действовать по ночам до 3 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участке ш. Космонавтов между Гляденовским и Гамовским трактами в Перми временно введут ограничения движения для транспорта и пешеходов. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на краевой минтранс.

Ограничения будут действовать с 29 октября до 3 декабря, в ночное время — с 23 до 5 часов. Отмечается, что данные меры необходимы для перевозки крупногабаритного промышленного оборудования.

Пермяков просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут своих поездок. Автомобилистам сообщают, что с пер. Гляденовского будет выполняться левый поворот крупногабаритной техники на ш. Космонавтов. Для этого на 10 минут движение по ш. Космонавтов в обоих направлениях будет полностью закрываться. После поворота в сторону аэропорта движение восстановят по всем полосам, а в сторону города — только по одной полосе.

Пешеходам на время ограничений закроют надземные переходы, которые находятся в районе остановок «Ванюки» и «Ясыри». Чтобы перейти на другую сторону ш. Космонавтов, пешеходы смогут воспользоваться бесплатными микроавтобусами, которые будут ходить с интервалом 10 минут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.