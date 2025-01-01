В Перми продают магазин восточных товаров за 3,5 млн рублей Объявление о продаже появилось на «Авито» Поделиться Твитнуть

фото с сайта "Авито"

Сетевой магазин «Душа Востока» под ключ, в ассортименте которого товары из Азии, продаётся в Индустриальном районе Перми на ул. Мира, 106А. Объявление от аккаунта «ИП Карпова» появилось на платформе «Авито» 27 октября.

Приобрести готовый бизнес можно за 3,5 млн руб. В стоимость магазина входит товарный остаток, а также всё необходимое для начала работы торговой точки: оборудование, программное обеспечение, обучение и поиск сотрудников, сопровождение бухгалтерии.

В ассортименте готового магазина сладости, крупы, орехи и сухофрукты, кондитерские изделия, специи, чаи и кофе, консервация, посуда и предметы декора и др. В объявлении на платформе «Авито» говорится: «За 7 лет изучения рынка мы выработали идеальную модель по наполнению и визуальному виду наших магазинов».

В объявлении продавец указал, что магазин начнёт приносить прибыль с открытия и не будет нуждаться в рекламном продвижении. Срок окупаемости торговой точки варьируется от 8 до 12 месяцев, а чистая прибыль в месяц должна составить от 450 тыс. руб.

