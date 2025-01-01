В Перми отремонтировано 87 муниципальных квартир Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года в Перми отремонтировали 87 муниципальных квартир. В их числе 34 квартиры маневренного фонда, 2 специализированные квартиры и 51 квартира для предоставления по договору социального найма. В ходе ремонта был проведён косметический ремонт: заменены двери, обновлены обои и напольное покрытие, а также покрашены потолки.

До конца 2025 года планируется заключить ещё три контракта на ремонт муниципальных квартир благодаря дополнительному финансированию. Кроме того, администрация Перми в этом году получила в муниципальную собственность 53 квартиры в виде выморочного имущества.

В муниципальном управлении жилищного фонда напомнили, что активно работают над обеспечением жильём граждан, проживающих в аварийных домах, которые подлежат расселению. Эксперты рекомендуют обращаться в управление жилищных отношений городской администрации Перми для консультаций о расселении и порядке компенсации, а также для предоставления нового жилья. Адрес управления: ул. Горького, 18.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.