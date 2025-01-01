Мошенники в Прикамье стали обманывать детей через сервисы знакомств Они просят школьников прислать геопозицию Поделиться Твитнуть

Мошенники придумали новую схему обмана подростков с помощью сервисов для знакомств. Злоумышленники знакомятся с несовершеннолетними, а после просят их отправить геолокацию места в городе для встречи. Об этом предупреждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После отправки координат на телефон подростка приходит видео с украинским военным, который сообщает, что по геометке будут отправлены ракеты и беспилотники. Спустя время ребёнку звонит лжесотрудник российских спецслужб и угрожает ему уголовной ответственностью за «помощь ВСУ в подготовке теракта». Запугав ребёнка, мошенник просит снимать на видео телефоны родителей (их банковские приложения), нести курьерам ценные вещи.





Ирина Волк предупреждает об опасности новых онлайн-знакомств: по её словам, незнакомцы могут быть мошенниками. Она просит подростков не делать то, о чём просят неизвестные, не общаться с ними и отправлять их в "чёрный список". Волк также напомнила, что правоохранители звонят только для приглашения в подразделение.

