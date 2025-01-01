В Перми введут платные парковки на Слудской горке и в ЖК «Гулливер» Стоимость часа стоянки для автомобилей составит 30 рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Власти Перми планируют расширить зону платных парковок в Дзержинском и Свердловском районах. Как пишет 59.ru, плата за парковку будет взиматься и в жилых районах Слудской горки, и в ЖК «Гулливер». Представители мэрии прокомментировали ситуацию.

На улицах Советской, Монастырской, Екатерининской, Ленина, Хохрякова, Толмачёва, Матросова и Свердловской уже установлены знаки, обозначающие платные парковки. Однако они были сразу же закрыты чёрным полиэтиленом. Тем не менее, внимательные пермяки заметили, что это является подготовкой к расширению зоны платных парковок.

Жители Перми выразили удивление по поводу того, что парковка станет платной даже в жилых зонах между домами на Слудской горке и в ЖК «Гулливер». Они также отметили, что на придомовых территориях либо нет парковочных мест, либо их недостаточно.

В Пермской дирекции дорожного движения, которая занимается организацией работы платных парковок, заявили, что территории, где будет введена платная парковка, находятся на муниципальной земле. При этом решение о введении платной парковки не учитывает наличие или отсутствие парковочных мест для местных жителей на придомовых участках.

Кроме того, в дирекции заявили, что внедрение резидентских разрешений (абонементов на парковку для жителей, зарегистрированных в зоне платных парковок) в Перми не планируется.

«Парковки вдоль дорог будут платными с 9:00 до 19:00 в будни. В остальное время они будут бесплатными. Учитывая плотную застройку центра города многоэтажными домами, введение резидентских разрешений не достигнет целей создания платного парковочного пространства», — пояснили в дирекции.

В кварталах на Слудской горке и ЖК «Гулливер» будет введена зона платных парковок под номером 101. Стоимость часа стоянки для автомобилей составит 30 руб., для мотоциклов — 15 руб. Дата, с которой парковки будут введены, пока не объявлена.

