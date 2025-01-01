Самую дорогую «вторичку» в Перми продают за 81,5 млн рублей Она находится в МФК «Москва» Поделиться Твитнуть

ЖК МФК «Москва». Фото с сайта застройщика

В Перми выставлена на продажу трёхкомнатная квартира стоимостью 81,5 млн руб. в МФК «Москва» (ул. Пермская, 33). Вторичное жильё с рекордной ценой размещено на платформе «Авито».

Площадь квартиры на седьмом этаже составляет 144,7 «квадратов». В ней сделан дизайнерский ремонт, есть гардеробная, тёплые полы, панорамные окна с видом во двор и на улицу.





«Kваpтира в центрe города в oдном из лучшиx домoв. Oбopудoвана всeм нeoбxoдимым. Из кoмнат: кухня и гoстинaя (cовмecтные), дeтcкая комнaтa+гaрдeрoбнaя pебёнкa (в poзовых оттенках), гостевой санузел, огромная гардеробная (для двух взрослых), спальная со своим санузлом», — написано в объявлении.





В августе квартира продавалась за 70,5 млн руб., но 25 октября её стоимость выросла на 11 млн руб. (до 81,5 млн руб., что соответствует 563,2 тыс. руб. за квадратный метр). Собственник отмечает, что с продажей не торопится, торг не рассматривает.

