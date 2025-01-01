В Пермском крае число вакансий с проживанием увеличилось почти на треть Средняя зарплата для таких работников увеличилась до 72,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику вакансий с бонусами за последний год и определили, в каких регионах России работодатели чаще всего помогают соискателям с жильём. В третьем квартале 2025 года число вакансий в Пермском крае, предусматривающих предоставление, компенсацию или частичную оплату жилья, выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя зарплата для новых сотрудников при полной занятости в этом регионе составила 72 460 руб. в месяц.

Многие работодатели по всей стране начали предлагать различные варианты переезда для востребованных специалистов. Это может включать предоставление жилья, частичное или полное возмещение расходов на аренду, а также помощь в поиске подходящего жилья.

Лидером по количеству вакансий с возможностью предоставления, компенсации или частичной оплаты жилья в третьем квартале 2025 года стал Приморский край, где рост составил 153%.

Сегодня в ряде регионов России наблюдается нехватка кадров, особенно в строительной отрасли. Поэтому многие компании привлекают специалистов из других городов. Работодатели предлагают не только конкурентоспособные зарплаты, но и дополнительные меры поддержки, такие как проживание, бонусы и помощь с переездом, отмечают эксперты.

