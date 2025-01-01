16 юрлиц в Пермском крае встретили отопительный сезон без отопления из-за долгов за тепло Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии отопительного сезона специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» ограничили поставку тепловой энергии и горячей воды в здания, принадлежащие юридическим лицам, не оплачивающим поставленные ресурсы. Осенне-зимний период начался без тепла у восьми юридических лиц в Перми, четырёх в Краснокамске, двух в Березниках и по одному в г. Лысьва и Пермском районе.

Для возобновления подачи коммунального ресурса недобросовестным клиентам необходимо полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение и оплатить повторное подключение к сети теплоснабжения. По решению суда должникам также придётся компенсировать судебные пошлины и оплатить неустойку за использование денежных средств, которая может достигать 47,73% годовых*.

«Согласно закону, «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет всех должников заранее и у каждого из них есть время для погашения задолженности. Мы рекомендуем сделать это как можно скорее и не допускать появления долгов, ведь в ходе отопительного сезона отключение может привести к сложностям с ведением хозяйственной деятельности неплательщика. Чтобы вернуть тепло, должнику придётся вложить значительные средства», — подчёркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

* Расчёт неустойки производится на основании Федерального закона № 307-ФЗ от 03.11.2015, исходя из текущего уровня ставки рефинансирования Центрального банка.

