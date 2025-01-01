Пермские археологи открыли места поселений древних людей у Чусовского озера Были найдены фрагменты орудий Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Сотрудники Камской археологической экспедиции, совместно с исследователями лаборатории фациально-генетических исследований геосистем географического факультета ПГНИУ, провели полевые исследования в районе Чусовского озера. Целью работы было изучение состояния древних поселений и сбор археологических материалов для реконструкции климатических изменений и динамики водного режима озёрно-речного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе экспедиции учёные не только изучили уже известные археологические объекты, но и зафиксировали ранее неизвестные жилищные впадины. Эти впадины, представляющие собой остатки древних жилых или хозяйственных построек, могут иметь воронкообразную или прямоугольную форму и характерны для поселений бронзового века.

ПГНИУ

Из-за значительной нивелировки многие из таких объектов стали практически незаметны на поверхности земли, и их местоположение можно определить только по фрагментам керамики, каменным орудиям труда или костным останкам животных.

