В Перми началась регистрация на российские турниры по программированию робототехники Финалы состоятся в декабре Поделиться Твитнуть

В Перми открылась регистрация на Чемпионат и Первенство России по спортивному программированию в категории «программирование робототехники». К участию приглашаются граждане России, представляющие спортивные сборные команды субъектов РФ по спортивному программированию. Юниоры и юниорки 15-18 лет смогут принять участие в Первенстве, а мужчины и женщины от 19 лет и старше — в Чемпионате.

На онлайн этапе будут выбраны лучшие участники из каждого федерального округа. Они встретятся на заключительном этапе, который состоится 4 декабря в Перми, в технопарке Morion Digital. Победителей ожидают призы в размере 500 тыс. руб, а команда-победитель выполнит норматив мастера спорта России.

Оскар Ягафаров, президент Пермской краевой федерации спортивного программирования и директор технопарка Morion Digital, отметил: «В этом году при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Пермь неоднократно становится местом финальных этапов федеральных чемпионатов, первенств, кубков и всероссийских соревнований по спортивному программированию. Совсем недавно были проведены впервые в стране Всероссийские соревнования по программированию промышленных роботов, где в отборочном этапе приняли участие 225 человек из 95 команд, представляющих 25 субъектов Федерации».

Евгений Хрычкин, исполнительный директор Пермской краевой федерации спортивного программирования, добавил: «Технологический партнер — резидент технопарка Morion Digital, производитель сервисных и промышленных роботов Promobot. На таких соревнованиях участники в условиях, приближенных к реальным, программируют учебные промышленные манипуляторы и конвейерные ленты, учатся решать инженерные задачи. Такие навыки сегодня востребованы нашими индустриальными партнерами, которые и ставят актуальные задачи для отрасли».

Соревнования пройдут в несколько этапов:

— регистрация на отборочный этап (онлайн): с 27 октября по 7 ноября 2025 года;

— отборочный этап (онлайн): 10-12 ноября 2025 года. Участники будут решать практические задачи по программированию учебных манипуляторов удаленно;

— финальный этап (оффлайн): 4 декабря 2025 года в технопарке Morion Digital (Пермь, ш. Космонавтов, 111д). Участники будут решать 5 задач, программируя реальные промышленные манипуляторы компании Promobot.

Мероприятие направлено на популяризацию IT-сферы среди молодёжи, выявление талантливых специалистов и формирование сборной России по спортивному программированию. Оно реализуется в рамках федеральных проектов «Кадры для роботизации» и «Спорт — норма жизни». Проведение финального этапа приурочено к Пермскому инженерно-промышленному форуму.

Регистрация на официальном сайте соревнований.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.