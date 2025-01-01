Главному судебному приставу Прикамья присвоено генеральское звание Указ президента подписан 27 октября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Мурманской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора внутренней службы начальнику Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю Александру Малюшкину. Это произошло 27 октября 2025 года.

Александр Малюшкин начал свою карьеру в 2003 году в отделе судебных приставов управления Минюста РФ по Ивановской области. За годы службы занимал должности судебного пристава-исполнителя, начальника отдела, заместителя руководителя управления по Ивановской области и руководителя УФССП по Костромской области. В апреле 2018 года был назначен руководителем УФССП по Мурманской области. В июне 2024 года Малюшкин стал и.о. руководителя ГУФССП по Пермскому краю, а в декабре 2024 года был утвержден в этой должности.

