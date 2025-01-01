Зарплатные ожидания женщин-руководителей в Прикамье в 1,7 раза меньше, чем мужчин Разница составила 61,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Медиана ожидаемой заработной платы мужчин в Прикамье в сфере высшего и среднего менеджмента в третьем квартале 2025 года составила 149,3 тыс. руб. в месяц. Ожидания женщин оказались в 1,7 раза меньше — 87,8 тыс. (разница 61,5 тыс. руб.).

По данным hh.ru, медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин в сфере высшего и среднего менеджмента по России составляет 131,9 тыс. руб., а в резюме мужчин — 171,9 тыс. руб. В регионах ПФО — 100 и 149,3 тыс. соответственно.

Наибольший разрыв оказался в Башкортостане, зарплатные ожидания женщин-руководителей оказались на 70 тыс. руб. ниже, чем у мужчин (в 1,8 раза). Наименьший разрыв — в Кировской области, где разница составила 15,3 тыс. руб. (в 1,1 раза).

При этом самые высокие ожидания по зарплатам у мужчин-руководителей в ПФО оказались в Башкирии и Нижегородской области — 150 тыс. руб., самые низкие — в Кировской области — 113,9 тыс. У женщин-руководителей самые высокие ожидания — в Пензенской области (109,9 тыс. руб.), самые низкие — в Башкирии (80 тыс.).

Отмечается, что в ПФО только треть резюме приходится на женщин-руководителей, однако компании больше заинтересованы в их навыках и чаще приглашают на собеседования, чем мужчин. В третьем квартале в России было размещено около 590,4 тыс. резюме руководителей, из них 64% от мужчин.

