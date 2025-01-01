Анастасия Селиверстова В Прикамье несовершеннолетняя предстанет перед судом за убийство новорождённого ребёнка Она обвиняется в совершении преступления по ст. 106 УК РФ Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней, лишившей жизни своего новорождённого ребёнка. Об этом в своём телеграм-канале сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Жительница Березников обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде. В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следствием установлено, что вечером 12 августа 2025 года несовершеннолетняя родила девочку, а после задушила её и сбросила тело с пятого этажа. Вскоре информация об этом происшествии поступила в правоохранительные органы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что тело младенца было найдено прохожими в Березниках у одного из многоквартирных домов ночью 12 августа. Изначально при осмотре новорожденной не были установлены признаки насильственной смерти и дело рассматривалось как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ.

