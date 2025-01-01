Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Пермской синематеке» появилась фотобудка Зрителям предлагается запечатлеть на память поход в кино Поделиться Твитнуть

Пермская синематека

На третьем этаже молодёжного центра «Кристалл», рядом с залом № 1, появилась фотобудка. «Пермская синематека» установила её, приглашая зрителей сделать портрет или коллаж с друзьями и близкими для личного или семейного фотоальбома: «Пусть поход в кино станет событием, которое надолго останется в памяти и сердце».

В своих соцсетях синематека напоминает эпизод из культового фильма «Амели»:

«Когда Амели нашла потерянный альбом Нино, она влюбилась в эти снимки: долго разглядывала людей на них, пытаясь разгадать, кто они, о чём думают и мечтают. Их разные выражения лиц — хмурые, радостные и задумчивые — рассказывали свои истории».

