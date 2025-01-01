Полиция в Прикамье раскрыла мошенничество сотрудницы МФО Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи отдела МВД России «Нытвенский» возбудили уголовное дело против 36-летней женщины, которая ранее работала специалистом по выдаче займов в одной из микрофинансовых организаций города.

Согласно материалам следствия, обвиняемая манипулировала данными компании, оформив около 40 поддельных кредитов на имена предыдущих клиентов. Общая сумма ущерба составила более 700 тыс. руб.

Злоумышленница использовала полученные средства по своему усмотрению, при этом часть денег возвращала в организацию, чтобы скрыть следы преступления. Махинации были выявлены в ходе плановой проверки. В настоящее время женщине грозит серьёзное наказание по статье «Мошенничество».

Расследование продолжается, полицейские собирают доказательства, подтверждающие её вину.

