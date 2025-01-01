«Дочка» «Лукойла» в Прикамье изменит политику ценообразования на бензин Три судебные инстанции поддержали позицию Пермского УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» сообщило о готовности исполнить предписание Пермского УФАС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2024 году Пермское УФАС признало компанию ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» виновной в нарушении Закона о защите конкуренции. Это произошло из-за необоснованного повышения цен на топливо на АЗС в Пермском крае. По данным службы, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 росли, несмотря на снижение биржевых цен на нефтепродукты. Таким образом, компания повысила цены на топливо без объективных экономических причин. Пермское УФАС выдало предписание об устранении нарушений.

В течение года ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» безуспешно пыталось оспорить это решение в судах. Арбитражный суд Пермского края, Семнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа поддержали позицию УФАС.

После этого в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» сообщили о намерении исполнить предписание Пермского УФАС. касающееся изменения политики ценообразования на автомобильное топливо на АЗС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.