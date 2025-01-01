В Пермском крае завершён капитальный ремонт 114 зданий Ещё 130 объектов будут сданы до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд капитального ремонта Пермского края

В 2025 году Фонд капитального ремонта Пермского края проводит капремонт 244 зданий общей площадью порядка 500 тыс. кв. м, что улучшит условия проживания более 16 тыс. жителей в 27 округах, в том числе в Перми, Березниках, Александровске, Горнозаводске, Звёздном, Полазне, Кизеле, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Орде, Чусовом. На 114 объектах работы уже завершены, оставшиеся будут сданы до конца года.

Одним из объектов, в котором в этом году был завершён комплексный ремонт, стал дом №66 по ул. Ветлужской в Перми. В пресс-службе Фонда пояснили, что в доме 236 квартир, в которых проживает 692 человека.

Инициаторами капитального ремонта стали сами жители. Они создали ТСЖ «Ветлужская, 66» и обратились в Фонд с просьбой перенести срок комплексного обновления дома на более ранний. Подрядная организация выполнила капитальный ремонт кровли, восстановлению целостности фундамента, усилению несущих конструкций. Также был отремонтирован и дополнительно утеплён с применением современных материалов фасад здания, что повысило энергоэффективность здания.

Кроме того, в доме установили новые лифтовые кабины и механизмы. Отметим, что взамен старых конструкций жители получили энергосберегающие, антивандальные и малошумные лифты, оснащённые светодиодным освещением и «умными» датчиками безопасности. Кабины полностью адаптированы для маломобильных групп граждан: на кнопках продублирован шрифт Брайля, установлены поручни.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Прикамья подчёркивают, что на все виды работ устанавливается пятилетняя гарантия. Если в течение этого времени будут выявлены какие-либо дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счёт. По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Станислава Ермолаева, работы ведутся и в других жилых объектах.

Добавим также, что в 2024 году были капитально отремонтированы все запланированные объекты. Работы были проведены в 238 многоквартирных домах общей площадью 772 тыс. кв. м, качество жизни повысилось для 26 тыс. жителей региона.

