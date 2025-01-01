Стали известны подробности инцидента с избиением подростка в Перми Задержаны двое несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

Департамент социальной политики Администрации губернатора Пермского края предоставил сайту perm.aif.ru подробности о пермских подростках, которые избили своего сверстника и заставили его встать на колени.

Инцидент произошёл 24 октября в Перми, и в сети распространилось жёсткое видео, на котором видно, как группа подростков издевается над юношей. Парня заставили встать на колени и извиняться, а также наносили удары по его спине и голове.

В департаменте сообщили, что все участники инцидента установлены. По подозрению в нанесении побоев задержаны двое несовершеннолетних, ранее не состоявших на учёте.

Напомним, СУ СКР по Пермскому краю возбудило и ведёт расследование уголовного дела по статье УК РФ «Побои». Ход и результаты расследования контролирует прокуратура. Кроме того, доклад по делу ожидает глава СКР Александр Бастрыкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.