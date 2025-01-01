Власти Перми заключат новые контракты с перевозчиками на 36 маршрутов Сейчас в городе действуют пятилетние контракты по 41 автобусному маршруту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2027 году состоится следующий этап торгов по выбору компаний-перевозчиков на маршрутах общественного транспорта. Власти города должны будут заключить контракты на обслуживание 36 маршрутов. Об этом сообщил заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, выступая перед депутатами на пленарке Пермской городской думы.

Сейчас в городе заключены новые 5-летние контракты с перевозчиками по 41 автобусному маршруту. Максимальный срок эксплуатации автобусов сокращён с семи до пяти лет, отметил чиновник.

По словам Галиханова, снижение начальной (максимальной) цены контракта по итогам торгов составило 225,3 млн руб.

Городские власти повысили для перевозчиков требования к качеству систем оплаты проезда, безопасности и климатическому оборудованию транспорта.

Сейчас распределение перевозчиков по выпуску подвижного состава выглядит следующим образом:

Из презентации Дмитрия Галиханова

Таким образом, половину перевозок в краевой столице осуществляют МУП «ПГЭТ» (в том числе трамваи) и ООО «Дизель». Меньше всего контрактов заключены с компаниями «Транзит» и «Пермавтолайн».

