Федеральный застройщик выкупил рынок «Прикамье» в Заостровке На его месте появится ЖК Поделиться Твитнуть

фото: кадастровая карта

Крупный федеральный застройщик «Брусника» приобрёл 100% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок "Прикамье», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Застройщик планирует возвести на участках, ограниченных улицами Строителей, Пожарной, 2- и 3-й Южными, жилой комплекс. Общая площадь земельных участков составляет более 10 га. По информации издания, сумма сделки может превысить 2 млрд руб. Согласно публичной кадастровой карте, эти земли разрешено использовать под складские объекты различного назначения, включая торговые и производственные базы и рынки.

Рынок «Прикамье» работает в Заостровке с 1999 года. Совладельцами ООО «Оптово-продовольственный рынок "Прикамье» являются дочь депутата гордумы Владимира Плотникова Софья Плотникова (16,6%), его дядя Александр Плотников (16,67%), бизнесмены Олег Давлетшин и Эрик Зосимов (по 16,66%), депутат гордумы Алексей Оборин (8,3%), бизнесмен Андрей Поляков (8,3%), вице-президент Федерации самбо РФ Вячеслав Зубков (5,56%), бизнесмен Евгений Сарксян (5,56%) и бывший акционер фабрики «Модена» Игорь Евдокимов (5,56%). В начале года генеральным директором общества стал бывший заместитель главы администрации Свердловского района Перми и экс-мэр Соликамска Игорь Давлетшин. В 2024 году выручка ООО достигла 59 млн руб., а чистая прибыль увеличилась более чем в 2,5 раза — с 3,9 до 9,8 млн руб. (151%).

По данным 2ГИС, на территории, которую «Брусника» планирует приобрести, находятся административное здание «Заостровский» и несколько павильонов и хозяйственных объектов, входящих в комплекс оптово-продовольственного рынка «Прикамье», включая Китайскую ярмарку.

Пресс-служба ГК «Брусника» не прокомментировала возможную сделку по приобретению земли в Заостровке.

ООО «Брусника» работает как заказчик-застройщик и генподрядчик с 2011 года. Штаб-квартира компании расположена в Екатеринбурге, но она также присутствует в десяти других городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Сургут и др. Осенью 2024 года ГК «Брусника» впервые проявила интерес к участкам в Перми. Тогда местная структура компании (ООО «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик») выиграла аукцион на заключение договора о комплексном развитии территории Тихого Компроса. Согласно проекту договора, на территории 6,53 га, ограниченной Комсомольским проспектом, улицами Куйбышева, Коминтерна, Е. Ярославского, Лодыгина и Солдатова, инвестор должен построить около 100 тыс. кв. м жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.