МС-21 с пермскими двигателями ПД-14 совершил тестовый полёт в Иркутске Все системы самолёта функционировали исправно Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Ростех"

В Иркутске успешно прошёл первый полет среднемагистрального самолета МС-21, оборудованного новыми системами и двигателями ПД-14. Минпромторг России поделился этой новостью в своем Telegram-канале, опубликовав видеоматериалы взлёта и посадки лайнера.

Экипаж, состоящий из опытных летчиков-испытателей Андрея Воропаева (командир) и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров Антона Кузнецова и Григория Кудряшова, выполнил полётное задание на высоте 3500 м продолжительностью 50 минут. Все отечественные системы и агрегаты работали в штатном режиме.

После завершения полёта командир экипажа доложил о полном выполнении задания. По его словам, все системы самолёта функционировали исправно.

Как сообщили в Минпромторге, самолёт будет включён в программу сертификационных испытаний вместе с опытным образцом МС-21, который частично оснащён новыми российскими системами и агрегатами и совершил первый полёт 29 апреля 2025 года.

МС-21 представляет собой узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, способный перевозить до 211 пассажиров на популярных маршрутах в России. В его конструкции используются полностью отечественные двигатели ПД-14, радиоэлектронное оборудование, системы кондиционирования и другие компоненты. Более 30% массы самолета составляют композитные материалы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.