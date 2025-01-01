Жителей Прикамья предупредили о магнитных бурях в конце октября Поделиться Твитнуть

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сообщили о предстоящих в конце октября магнитных бурях, вызванных потоками плотного солнечного ветра, выброшенными двумя корональными дырами на Солнце.

Эксперты платформы Time-In.ru предполагают, что сильные геомагнитные возмущения достигнут Перми 28 октября и будут продолжаться до 1 ноября. Наиболее сильная буря ожидаются с вечера 28 октября, и до четверга, 30 октября.

Выбросы корональной массы с поверхности Солнца приводят к колебаниям магнитного поля Земли, что и называется магнитной бурей. В такие периоды метеозависимые люди могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, снижение работоспособности, головную боль и другие дискомфортные ощущения. Важно быть готовым к таким состояниям и принимать меры для их смягчения: снизить уровень физической и эмоциональной нагрузки, увеличить потребление воды, избегать переутомления, обеспечить полноценный сон, больше времени проводить на свежем воздухе.

