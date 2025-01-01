В Пермском крае завершена операция «Нелегал-2025» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае подвели итоги масштабной операции «Нелегал-2025», целью которой было предотвращение нелегальной миграции. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю, в рамках рейдов было проверено более 5 тысяч объектов, включая предприятия, строительные площадки, торговые точки и жилые районы.

По итогам проверок выявлено свыше 600 нарушений миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан были приняты строгие меры: 10 человек депортированы, 51 выслан из страны, а 34 получили запрет на въезд в Россию, уточнили в ведомстве.

Особое внимание было уделено работодателям, нарушающим закон. К административной ответственности привлекли 47 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за незаконное трудоустройство мигрантов. Также по материалам, собранным в ходе операции, было возбуждено 27 уголовных дел, часть из которых касалась организации фиктивной постановки на учёт иностранцев.

