Спрос на аренду рабочего места в сфере красоты в Перми вырос на 9% Зафиксирован повышенный интерес к коворкингам

Фото: freepik

freepik.com

За девять месяцев 2025 года в Перми на 9% по сравнению с АППГ вырос спрос на аренду рабочего места в сфере бьюти-услуг. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на данные «Авито». Аналитики также обратили внимание на рост интереса к формату коворкингов вместо традиционных салонов, где мастера разных направлений работают под одной крышей.

Наибольший интерес к аренде рабочих кабинетов был зафиксирован среди парикмахеров, рост составил 43%. Мастера маникюра и педикюра стали искать кабинеты на 36% чаще, а косметологи — на 23%.

Почти все пользователи, кто искал на платформе предложения бизнеса в данной сфере (99%), интересовались именно его покупкой. Средняя цена актива сложилась в 650 тыс. руб. Больше половины предложений (58%) приходились на объявления о продаже бизнеса, 37% — о партнёрстве, 3% — о сдаче в аренду и 2% — об инвестициях.

