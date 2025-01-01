В Минстрое РФ обсудили реализацию туристического комплекса «Губаха» в Пермском крае
Встреча прошла под руководством Юрия Гордеева
В Министерстве строительства России состоялось совещание, посвященное реализации инвестпроекта «Спортивно-туристический комплекс «Губаха» в Пермском крае, а также мер по организации необходимой инфраструктуры для его функционирования. Кроме того, обсуждалась степень готовности и запланированные даты сдачи объектов транспортной сети комплекса. В совещании под руководством заместителя главы Минстроя РФ Юрия Гордеева приняли участие чиновники правительства Прикамья, представители корпорации «Туризм.РФ», ФБУ «РосСтройКонтроль», а также инвесторы и подрядчики.
Масштабный туристический проект «Губаха» реализуется в три этапа. По плану предусмотрено возведение современной гостиницы, сблокированных коттеджей на 120 номеров, заведения общепита, а также горнолыжной зоны.
Согласно информации, предоставленной регионом, вся документация по объектам получила одобрение от Главгосэкспертизы.
Одновременно, за счет субсидий, выделенных Минстроем РФ, ведётся создание вспомогательной инфраструктуры для комплекса. Уже проложены коммуникации водоснабжения и водоотведения на территории круглогодичного курорта. Построен газопровод протяженностью 3,9 км и водопроводная сеть, длина которой составляет 3,7 км.
На текущий момент ведётся строительство участков автомобильных дорог, ведущих к верхнему кластеру круглогодичного курорта «Губаха», с организацией парковочных мест.
Создание современной инфраструктуры станет стимулом для скорейшего ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», считают в Минстрое РФ.
