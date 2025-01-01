Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл Дни клиента в Лысьве и Губахе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

В самом начале отопительного сезона Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл традиционные Дни клиента в Лысьве и Губахе. В офисах продаж и обслуживания (ОПиОК) горожан лично проконсультировал Александр Панкратов, руководитель управления клиентского сервиса филиала.

В Лысьве жителей в первую очередь волновали вопросы, связанные с оплатой тепла и горячей воды: как разобраться с долгами и какие есть варианты их погашения. Александр Панкратов напомнил, что своевременная оплата — залог спокойствия и отсутствия лишних затрат. Он подчеркнул: если задолженность не погасить вовремя, компания может обратиться в суд, а это уже чревато дополнительными последствиями для должника.

В Губахе, где «ЭнергосбыТ Плюс» начал работать с клиентами в 2025 году, жители интересовались в основном практическими моментами: как правильно платить за услуги, и можно ли это делать удалённо. Александр Панкратов пояснил, что для физических лиц ничего не изменилось: оплата по-прежнему проходит по квитанциям расчётно-кассового центра. Юридические лица, в свою очередь, уже получили официальные уведомления о заключении новых договоров — и большинство из них успешно завершили эту процедуру.

Особое внимание в ходе встреч было уделено современным цифровым сервисам компании. Александр рассказал, что «ЭнергосбыТ Плюс» активно развивает удобные онлайн-инструменты для всех категорий клиентов:

— юридические лица могут пользоваться личным кабинетом на сайте и мобильным приложением;

— физические лица — оформить получение квитанций на электронную почту, просто воспользовавшись специальным сервисом на сайте Пермского филиала.

«Для нас важен каждый населённый пункт, где работает компания «ЭнергосбыТ Плюс». Поэтому все руководители филиала лично посещают офисы в регионе в ходе традиционных Дней клиента. Наша цель — сделать взаимодействие клиентов с компанией максимально прозрачным и комфортным. Особенно важно это делать в начале отопительного сезона, когда вопросы возникают чаще всего», — отметил Александр Панкратов.

Следующие Дни клиента пройдут в ближайшее время в Березниках и Чайковском — жители этих городов тоже смогут лично пообщаться со специалистами и получить ответы на все актуальные вопросы.

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8jL9sbmKsLiwEKNNgeEDadeDS4oCjzyP7yR75jS4yzKVpf6YKz

