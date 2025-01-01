Поставки мяса птицы из Пермского края в Киргизию выросли в 3,4 раза В республику отправили более 65 тонн продукции Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Архив ИД «Компаньон»

С начала 2025 года по 27 октября объём экспортированной из Прикамья продукции птицеводства (включая мясо механической обвалки и куриные тушки) достиг 65,18 тонны. Это значительно превосходит показатель за аналогичный период прошлого года, который составлял 18,94 тонны (рост в 3,4 раза). Такие данные приводят в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 22 октября специалисты ведомства проконтролировали отправку 5 тонн куриных тушек из Пермского региона в Кыргызстан.

Транспорт, использованный для перевозки, полностью соответствовал всем санитарным и ветеринарным нормам, необходимым для транспортировки данной категории товаров, заявили в ведомстве.

Отправленная партия продукции отвечала всем ветеринарно-санитарным стандартам, установленным в рамках Евразийского экономического союза.

Соответствие продукции высоким стандартам качества было подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных в Екатеринбургском филиале ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.