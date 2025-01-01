За три часа в Перми выявили 57 безбилетников Контрольные мероприятия провели на трамвайном маршруте №2 и автобусном маршруте №62 Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По информации департамента транспорта администрации Перми, утром 21 октября сотрудники МКУ «Гортранс» проверяли соблюдение правил проезда на трамвайном маршруте №2 и автобусном №62. В результате рейда, который длился три часа, к административной ответственности были привлечены 57 человек, что соответствует половине вместимости автобуса.

В департаменте подчеркнули, что большинство пассажиров осознают важность оплаты проезда, что способствует развитию маршрутной сети. Однако есть и те, кто нарушает правила. Для предотвращения неудобств для других пассажиров регулярно проводятся усиленные рейды. Нарушители не только привлекаются к административной ответственности, но и получают предупреждение о том, что безбилетный проезд является нарушением закона, за которое предусмотрено наказание.

В департаменте также напомнили, что в соответствии с ФЗ №259, безбилетные пассажиры обязаны предоставить контролеру паспортные данные для составления акта. В противном случае нарушитель может быть передан в правоохранительные органы для установления личности.

За первые девять месяцев 2025 года было привлечено к ответственности 15,8 тыс. безбилетных пассажиров, которые выплатили в бюджет Перми 35 млн руб. штрафов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.