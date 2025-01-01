Пермская школа победила на всероссийском конкурсе Она стала лучшей инклюзивной школой России-2025 Поделиться Твитнуть

В Московском центре оценки качества образования подвели итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2025», где в финале состязались представители 32 регионов страны. Пермскую школу №18 признали лучшей в создании особых образовательных условий. Также образовательное учреждение Перми получило звание лауреата в категории «Лучшая ресурсная организация» и победила в номинации «Лучшая система специальных образовательных условий». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Команда школы №18 представляла Пермский край вместе с партнёром из школы №61, предварительно выиграла региональный этап в своей номинации и успешно прошла федеральную заочную экспертизу. Образовательное учреждение продемонстрировало свой опыт инклюзии на всероссийском уровне.

В частности, школа представила модель ресурсного центра «Крылья», направленную на поддержку обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, включающую методы инклюзивной помощи образовательным учреждениям Перми в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения таких учеников.

Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения РФ, Московский городской психолого-педагогический университет и Федеральный ресурсный центр по развитию инклюзивного образования, сообщила пресс-служба пермской администрации.

