Анастасия Селиверстова В Пермском крае появятся новые природные памятники В список новых охранных зон включено 69 объектов Поделиться Твитнуть

подвесной мост через реку у водопада Плакун

«2ГИС»

Власти Прикамья опубликовали документ о разработке проекта по созданию охраняемых природных зон регионального значения, относящихся к категории «памятники природы». В список включены 69 объектов. Для каждой охранной зоны разработано специальное положение, устанавливающее границы памятника, определяющее режим охраны и использования его земельных участков и водных объектов.

Согласно документу, охранные зоны ООПТ учитываются при разработке схемы территориального планирования Пермского края и генеральных планов поселений, муниципальных и городских округов Прикамья.

Отметим, что в список охраняемых зон вошли значимые туристические места: водопад Плакун, Ветланский и Бобыкский камни, Ординская и Губахинская пещеры, скалы Амбарные, Белая скала, Дубовая гора, Зюкайский обрыв, Карасье озеро и др.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статус памятника природы регионального значения официально причисляет занятую им территорию к особо охраняемой природной территории (ООПТ). К ним относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, которые имеют особое научное, культурное, эстетическое и оздоровительное значение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.