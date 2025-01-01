В сентябре средний размер автокредита в Прикамье сократился на рекордные 3,5% В большинстве регионов сумма росла Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года средний размер автокредитов в Пермском крае составил 1,36 млн руб., что на 3,5% меньше, чем в августе (1,41 млн руб.). В большинстве регионов России наблюдалась противоположная тенденция. Средний чек автокредита по стране достиг 1,46 млн руб., установив рекордный показатель за последний год.

Наибольший средний размер автокредитов в сентябре 2025 года был зафиксирован в Москве (1,96 млн руб.), Московской области (1,74 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,66 млн руб.).

С точки зрения региональной динамики, наибольший рост среднего размера автокредитов отмечен в Волгоградской (+6,2%), Кемеровской (+5,3%), Тульской (+5,1%) областях, Красноярском крае (+5,0%) и Рязанской области (+4,7%). При этом в некоторых регионах средний размер автокредитов сократился: в Пермском крае (-3,5%), Белгородской (-2,2%), Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) (-1,9%) и Вологодской (-1,5%) областях.

Константин Долгановский

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что после падения во второй половине 2024 года и начале 2025 года, средний размер автокредитов растет уже седьмой месяц подряд. Он подчеркнул, что средний чек автокредита начал снижаться в середине прошлого года в ответ на введение макропруденциальных ограничений. С марта 2025 года показатель восстанавливается умеренными темпами на фоне стабилизации выдачи автокредитов.

