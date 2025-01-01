В Прикамье из-за тяжёлой болезни ушла из жизни медсестра-анестезист Оксана Устюгова Поделиться Твитнуть

фото с сайта «Краевой больнице им. Вагнера Е.А.»

В Березниках Пермского края после длительной тяжёлой болезни скончалась медсестра-анестезист Оксана Устюгова. Об этом утром 27 октября сообщили в «Краевой больнице им. Е.А. Вагнера» через свои соцсети.

Оксана Устюгова, имеющая высшую категорию, более 30 лет проработала в отделении анестезиологии и реанимации № 1.

Коллеги и сотрудники больницы выразили искренние соболезнования семье и близким медицинского работника.

«Оксана всегда была доброй и открытой, была надёжным профессионалом. Её уход — большая утрата для всего коллектива», — отметили в больнице.

Прощание пройдёт 28 октября в Березниках. Церемония начнётся в 14:00 в зале «Гранд-Ритуал» по ул. Мамина-Сибиряка, 1б.

