Мошенники в Прикамье стали выдавать себя за сотрудников «Газпрома» Они просят срочно переоформить договор на техобслуживание Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Телефонные мошенники придумали новую преступную схему и стали выдавать себя за сотрудников газовой компании. Они пугают жертв изменениями в законодательстве и просят в срочном порядке переоформить договор на техобслуживание. Об этом предупреждает пресс-служба правительства Пермского края.

Преступники работают по такой схеме: сначала жертва получает ссылку на фишинговый сайт Госуслуг или газовой компании, затем её просят ввести свои личные и банковские данные. Спустя время на телефон приходит код, который просит назвать лжесотрудник «Газпрома». Вскоре мошенники получают доступ к счетам пострадавшего.





«Газпром межрегионгаз»: не отправляет СМС для подтверждения заключения или продления договоров на ТО, не требует срочно переоформить договор на ТО. Заключить договор можно в клиентских центрах и офисах газовой компании, во время планового техобслуживания, через официальный портал Госуслуг», — предупредили в пресс-службе правительства региона.





В администрации губернатора напомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, сообщать коды из СМС по телефону, так как этого просят только мошенники. Если позвонили преступники, нужно сразу же класть трубку и сообщить о звонке правоохранителям.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.