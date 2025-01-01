Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае назвали лауреатов фестиваля национальных театров В Кудымкаре завершился VII межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» Поделиться Твитнуть

Спектакль "Дядя Ваня". Фото: teatrkpo.ru

С 19 по 26 октября Кудымкар был местом встречи разных народов, культур и традиций: здесь прошёл VII фестиваль национальных театров России «Сообщение».

В этом году событие впервые вышло на международный уровень: среди участников был театр из Армении. Кроме того, приняли участие театры из Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. Жюри фестиваля (Евгения Тропп, Наталия Каминская, Наталья Жемгулене и Камиль Тукаев) 26 октября огласило имена лауреатов и названия спектаклей-победителей.

Гран-при VII межнационального фестиваля «Сообщение» получил спектакль «Ваня чӱчӱ» («Дядя Ваня», 16+) Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана, режиссёр — Степан Пектеев.

Победитель в номинации «Лучшая работа режиссёра» — Андрей Шляпин за спектакль «Космос» (16+) по произведениям Василия Шукшина, Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина.

Победитель в номинации «Лучшая работа художника» — Любовь Мелехина за художественное оформление спектакля «Живи и помни» (18+) по прозе Валентина Распутина, режиссёр — Юлия Беляева, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.

Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» — Эдуард Латыпов за роль Сибгата в спектакле «Ат карагы» («Конокрад», 12+) Альметьевского татарского государственного драматического театра.

Победитель в номинации «Лучшая женская роль» — Ксения Коган за роль Конферансье в спектакле «Семь сов» (12+), Национальный театр Карелии, режиссёр — Юлия Беляева.

Специальный приз жюри «За творческий диалог с лирическим миром Леонида Енгибарова» присуждён спектаклю «Главное, чтобы не было скучно» (12+) Театра «Метро» (Республика Армения).

Специальный приз жюри «За синтез русской классики с традиционной удмуртской культурой» получил спектакль «Вуныл» («Русалка», 12+) Сарапульского драматического театра (Республика Удмуртия).

Ассоциация театральных критиков вручила свой приз Виктору Евдокимову, режиссёру, художнику-постановщику, автору сценария за создание спектакля «Родной земли напевы. Генезис» (12+) Театра обско-угорских народов «Солнце» (Ханты-Мансийский АО).

Следующий, VIII фестиваль национальных театров «Сообщение» пройдёт в Кудымкаре осенью 2026 года.

