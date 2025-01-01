У Верхних Муллов в Перми за 220 млн рублей продают промбазу В сделку входит участок, административное здание и склад Поделиться Твитнуть

В Перми по ш. Космонавтов, 393б продаётся промышленная база. Цена сделки — 220 млн руб., что соответствует 58 тыс. руб. за квадратный метр. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Земельный участок площадью 1,2 га находится в собственности. На нём расположены административное здание площадью 2 тыс. кв. м, а также двухэтажный склад (1,7 тыс. кв. м). Есть и свободная площадь для расширения — можно построить новые здания или ангары. На огороженном участке также организованы КПП, видеонаблюдение, круглосуточная охрана и парковочная зона (50 машино-мест).





Заполняемость промбазы — 90%. Действующие арендаторы, по словам владельца, надёжные, обеспечивают «стабильный денежный поток». Арендная ставка — до 2,5 млн руб. в месяц. Здание подойдёт для инвестиций, логистики или собственного производства.





Участок расположен на пересечении ш. Космонавтов и Восточного обхода, рядом с ним — магазины МЕТRО, «Деспорт», «Максидом», а также АЗС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.