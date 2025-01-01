Автомобильный путепровод у ж/д вокзала Пермь I готов на 30% Работа по реконструкции объекта идёт без остановки движения поездов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Работы по реконструкции автомобильного путепровода над железной дорогой по ул. Монастырской в Перми, которые идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», выполнены на 30%. Об этом сообщает министерство транспорта Прикамья.

Путепровод находится в непосредственной близости от ж/д вокзала Пермь I, и работы на нём ведутся без остановки движения поездов, что осложняет ход реконструкции.

Разработка проектных решений была завершена в начале лета текущего года, тогда же было получено положительное заключение государственной экспертизы, и подрядная организация начала строительно-монтажные работы.

Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края:

— Реконструкция путепровода осложнена исторической ценностью как самого объекта, так и местом его расположения. Работы ведутся в строгом соответствии с проектной документацией. Данный объект вписан в архитектурный облик набережной Перми. Путепровод лёг в основу развития промышленной индустрии города, обеспечивал беспрепятственное разведение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Завершить работы по реконструкции путепровода планируется в 2026 году.

