В Пермском крае хоронят скончавшегося от ран бойца СВО Алексея Челпанова Военнослужащий попал на фронт по мобилизации Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского округа

Как сообщили в администрации Оханского округа, 22 октября в госпитале скончался участник СВО Алексей Челпанов. Он получил смертельные ранения в ходе боевых действий.

Алексею Челпанову было 32 года. Он родился в д. Зародники. После окончания девяти классов Дубровской средней школы продолжил обучение в профтехучилище в Нытве, где получил специальность «повар-кондитер».

До отправки на СВО работал в одной из нефтяных компаний Санкт-Петербурга. В сентябре 2022 года был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Служил артиллеристом и был уволен в запас после тяжёлого ранения в феврале этого года.

В д. Зародники у Алексея остались отец, сестра и сын. В администрация Оханского округа выразили всем, кто знал Алексея Челпанова, искренние соболезнования.

Прощание с военнослужащим проходит 27 октября в Острожском Доме культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.