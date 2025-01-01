Прокуратура добилась перерасчёта за холодную воду для жителей в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре местная прокуратура отреагировала на жалобу жильцов многоквартирного дома по поводу необоснованного роста стоимости холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После проведённой проверки прокуратура установила, что рост тарифа был обусловлен увеличенным потреблением воды из-за аварийной ситуации на части водопроводной сети.

Руководителю организации, ответственной за содержание этого участка, было вынесено прокурорское представление. К виновному сотруднику применили меру административного взыскания.

В итоге лишь после вмешательства прокуратуры коммунальные службы оперативно локализовали повреждённый участок и устранили течь. Жителям сделали перерасчёт на сумму, превышающую 500 тыс. руб.

