Снять в аренду жильё могут почти 58% семей в Пермском крае Для оплаты жилья и повседневных расходов семьям нужно порядка 105 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми с января по сентябрь 2025 года. Согласно данным рейтинга, Пермский край занял 17-е место. Доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в этом году, составила 57,8%. При этом семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, приблизился к 105 тыс. руб.

Средняя доступность аренды в России достигла 50,1%.

Лидерство в рейтинге оказалось за Ямало-Ненецким автономным округом, где доля семей, способных арендовать жильё, равна 76,4%, а средний требуемый доход семьи для аренды составляет около 175 тыс. руб. в месяц. Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) занял второе место с долей 75,5%. Здесь средний доход семьи для комфортной аренды достигает примерно 135 тыс. руб. в месяц. Замыкает тройку лидеров с долей 64,8% Сахалинская область. Необходимый доход для аренды здесь составляет порядка 158 тыс. руб./мес.

Хуже всего с доступностью аренды обстоят дела в северных регионах Кавказа: в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии с Северной Осетией — Аланией.

Несмотря на позитивную тенденцию общего повышения доступности аренды, региональные различия остаются значительными, говорится в исследовании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.