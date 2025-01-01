Почти 70% пермяков поддерживают запрет на движение электросамокатов по тротуарам Ещё больше опрошенных высказались в пользу запрета для водителей СИМ разговаривать по телефону без гарнитуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о запрете разговоров по телефону без гарнитуры hands-free во время управления электросамокатами и электровелосипедами, а также о запрете движения на них по тротуарам. Оба этих предложения получили поддержку пермяков. Об этом свидетельствует исследование SuperJob.

Так, 79% пермяков высказались в пользу запрета разговоров по телефону без гарнитуры во время езды на электросамокатах и электровелосипедах. Только 11% опрошенных выступили против, аргументируя это тем, что даже с наушниками существует риск не услышать что-то важное. Ещё 10% затруднились с ответом, считая предложение абсурдным и не имеющим практического смысла.

Инициатива о запрете движения СИМ по тротуарам тоже нашла отклик у большинства респондентов (69%). Противниками этой меры оказались 23% опрошенных. Они выразили опасения, что без специально выделенных полос для движения электросамокатов и электровелосипедов запрет приведет лишь к увеличению числа аварий на дорогах, так как пользователи СИМ вынуждены будут выходить на проезжую часть.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают оба предложенных ограничения. Уровень поддержки инициатив растет с увеличением возраста опрошенных.

