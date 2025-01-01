В Перми завершено установление границ земельных участков для многодетных Им предоставят 63 надела под ИЖС Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По информации, предоставленной городским департаментом земельных отношений, в Перми завершились работы по определению местоположения земельных участков, выделенных многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов. Речь идёт о 63 участках, расположенных в Орджоникидзевском районе.

Все работы по определению границ участков были профинансированы из городской казны. Специалисты по кадастровым работам зафиксировали точные координаты и показали многодетным семьям расположение их земельных участков. Собственники могли отметить границы своих участков указателями или другими знаками.

После завершения процедуры установления границ и регистрации прав собственности многодетные семьи получат документы, подтверждающие их право на землю. С этого времени у них будет три года на начало работ по освоению выделенных территорий.

В департаменте земельных отношений мэрии отметили, что точное определение границ помогает избежать конфликтов с соседями и спланировать расположение дома и необходимых построек.

